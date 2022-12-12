Amcaoğlu: "Alayköy’e çağdaş hizmet gelecek"

UBP’nin Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkan adayı Amcaoğlu Alayköy’deki sıkıntıları bildiklerini ve bunları çözecek projelerin hazır olduğunu müjdeledi

Ulusal Birlik Partisi’nin Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy’de vatandaşlarla bir araya geldi.

Alayköy sakinleri Amcaoğlu’na büyük ilgi gösterdi, projelerini dikkatlice dinledi.

Projelerin yazılı olduğu kitapçığı inceleyen vatandaşlar, “Amcaoğlu dürüst, mert ve başarılı bir bürokrat. O’nun ortaya koyduğu projeleri hayata geçireceğini biliyoruz, desteğimiz tamdır” diyerek Amcaoğlu’nu kucakladı.

Bölgedeki sorunları bildiklerini ve bu sorunların çözümüne yönelik projeler hazırladıklarını ifade eden Amcaoğlu, alt yapı eksikliklerini tamamladıktan sonra bölgelerdeki yaşam kalitesini artıracak üst yapılar için de projelerini bir bir hayata geçireceklerini kaydetti.

Alayköy’ün en büyük sıkıntısının kanalizasyon olduğuna dikkat çeken Amcaoğlu, “Ayrıca sanayi bölgesinde de büyük alt yapı sıkıntıları var. Bu konuda gerekli çalışmaları yapmış durumdayız. Göreve geldiğimizde çözüm için kolları sıvayacağız” dedi.

Kanalizasyon sistemindeki aksaklıkların Gönyeli’de de bulunduğunu söyleyen Amcaoğlu, Gönyeli Belediyesi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi ile davalık olduğunu anımsattı.

Hüseyin Amcaoğlu, “Göreve geldiğimizde kucağımızda bir bombanın var olduğunu biliyorum. Bu konuda iki belediyenin uzlaşma yoluna gitmesi ve halkımızın hizmet alması için gerekli girişimleri yapacağım” söz verdi.

Alayköy’de bugün çöp yığınlarıyla dolu olan alanı için muhteşem bir rekreasyon projesi hazırladıklarını da müjdeleyen Amcaoğlu, “Burada doğal park alanı yaratacağız. Çocuklarımız, aileleriyle birlikte harika vakit geçirebilecek bir alana dönüştüreceğiz” diye konuştu