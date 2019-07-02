Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “amacımız hayatı pahalılaştırmak değil, ucuzlatmaktır” dedi.

Kamuoyunun daha açık bilgilendirilmesi adına geçmiş hükümet döneminde yapılan yanlış uygulamaya da açıklık getiren Maliye Bakanı, ‘Temmuz-Aralık ayını kapsayan altı ay için gerçekleşmesi gereken Hayat Pahalılığı oranının %29.96 olması gerekirken, ödenen oranın %31.99 olduğunu ve ortaya %2.03 oranında fark çıktığını kaydetti.’ Şimdi ise yapılanın bu yanlış uygulamayı ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Kamuoyunda, ‘Kamu ve emekli maaşlarında, Temmuz maaşlarına yansıtılacak “hayat pahalılığı” ödeneğinde %2 kesinti’ ile ilgili haberlere açıklık getiren Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, geçmiş hükümet döneminde hayat pahalılığı ödeneği ile ilgili %2.03 oranında ‘yanlış hesap’ yapıldığını, bu nedenle yanlış alınan kararla bütçede 80 milyon TL açık oluştuğunu kaydetti. Bugün yapılanın ise geçmişte yapılan hatalı uygulamanın düzeltilmesi olduğunu söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı, “18 bin 500 kamu çalışanı ve yaklaşık 15 bin devlet emeklisine %32’lik Hayat Pahalılığı ödeneğini verebilirsiniz. Ancak akabinde dönüp, ‘başka çaremiz yok’ diyerek tüm vergi ve harçlara %32 zam yaparsınız. Bundan sadece kamu çalışanı ve kamu emeklisi değil, özel sektör çalışanları da dahil tüm ülke insanı etkilenir. Birim maliyet ve alım gücü zayıflar. Kamu tarafına fazla maaş enjekte ederek, arkasından da zamlayarak bütçenin sürdürülebilir ve devamlılığını sağlayamazsınız. Geçmiş hükümet bu yanlışı bile bile yaptı, kamu maliyesini de zarara uğrattı. Oysa bizim esas amacımız tüm halkın alım gücünü yukarıya çekmek. Hayatı pahalılaştırmak değil, ucuzlatmaktır” dedi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ersin Tatar Başbakanlığında UBP – HP koalisyon hükümetinin, ilk günde akaryakıt zammını kapıda bulduğunu ancak, iktisadi aklın üstün gelerek bu zammı yapmadığını, bugün gelinen noktada ikinci bir akaryakıt ve elektrik zammını da engellediğini kaydederek; “zam yok” dedi.