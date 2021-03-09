Amcaoğlu, Ankara’da mevkiidaşı Selçuk ile görüştü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Selçuk, Amcaoğlu ile makamında bir araya geldi.

SELÇUK: “ULUSLARARASI PLATFORMDAKİ KISITLAMALARA RAĞMEN KKTC'NİN GELMİŞ OLDUĞU NOKTA TAKDİRE ŞAYAN”

Görüşmede, mesleki eğitim, okul öncesi eğitim ve özel eğitim gibi pek çok başlıkla birlikte salgın döneminin beraberinde getirdiği problemlerin değerlendirildiğini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"KKTC'nin ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yüreğimizde ayrıcalıklı bir yeri vardır. Karşılıklı olarak gerçekleştirdiğimiz temas ve ziyaretler ile önemli iş birliklerinin hayata geçirilmesini sağladık. Bu diyalog sürecinin yeni dönemde de gelişerek devam edeceğine ve yeni iş birliği çalışmalarına zemin sağlayacağına olan inancım tamdır.

Bu iş birliklerimizi, nihayetinde EBA'nın KKTC'de hizmete açılması ile taçlandırdık. KKTC'nin eğitim süreçlerinin teknoloji ile kaynaştırılmasına yönelik proje geliştirme ve yatırım yapma konusunda hamle yapan ülkeler arasında bulunmasına destek olmaktan duyduğum kıvancı özellikle belirtmek isterim."

Uluslararası platformdaki kısıtlamalara rağmen KKTC'nin gelişmişlik bakımından bugün gelmiş olduğu noktanın takdire şayan olduğunu vurgulayan Ziya Selçuk, Amcaoğlu'nun ziyaretini, ortak çalışmaların gelişmesi ve derinleşmesi için yeni bir adım olarak değerlendirdiğini belirtti.

AMCAOĞLU: “BUGÜNDEN SONRA YENİ NORMALLER ÜZERİNDEN BİR SÜREÇ İNŞA EDİLECEK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da salgın döneminde eğitim alanında yapılan iş birliklerinin KKTC'ye güç verdiğini ve bugünden sonra yeni normaller üzerinden bir süreç inşa edileceğini bildirerek, iş birliği için teşekkür etti.