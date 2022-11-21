Amcaoğlu, Antalya’daki Enerji Zirvesi’nde konuştu: “Mavi Vatan projesine sahip çıkacağız”

Antalya’da düzenlenen 12’nci Türkiye Enerji Zirvesi’ne katılan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Mavi Vatan projesine sahip çıkacaklarını kaydetti.
Olgun Amcaoğlu, kendi bölgelerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve hukukuna binaen münhasır ekonomik haklara birlikte sahip çıkılacağını da söyleyerek, Doğu Akdeniz’de adaletsizliğe izin vermeyeceklerini kaydetti. Bakan Amcaoğlu, KKTC’nin ihtiyacı olan temiz ve sürdürülebilir enerjiye ulaşması için yeniden yapılanmalara ve bunların gerçekleştirilmesine önem verdiklerini belirtti.