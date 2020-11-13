Amcaoğlu: "Artış ve yüksek kura rağmen artış yapılmadı"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, tüm dünyada petrol fiyatlarında yaşanan artışa ve kurdaki yükselişe rağmen, KKTC’de akaryakıt fiyatlarının yükseltilmediğini belirtti.

Bakan Amcaoğlu, yazılı açıklamasında, bakanlığın sorumluluğuyla yayınlanan emirname ile akaryakıt fiyatlarında oluşan yükselişin, fon miktarından karşılandığını ve vatandaşa zam olarak yansıtılmadığını kaydetti.

Amcaoğlu, içinde bulunulan sıkıntılı dönemde, ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ve vatandaşın ekonomik yükünü artırmamak adına gayret gösterdiklerini belirtti.