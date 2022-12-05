Amcaoğlu: “Farkımızı göstereceğiz”

Güçlü Belediye Güçlü Gelecek” sloganıyla resmi kampanyasını başlatan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gönyeli - Alayköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu, “Her şey Gönyeli-Alayköy için, derdimiz koltuk değil” dedi.
Seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre Amcaoğlu, “Halkın ihtiyaç duyduğu hizmeti en doğru ve adil şekilde alabilmesi için çalışacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.
- “Farkımızı göstereceğiz”
Gönyeli - Alayköy halkına, belediyecilik anlayışının sadece sözde değil, uygulamada da olması gerektiğini söyleyen Amcaoğlu; “Ekibimle birlikte insan odaklı ve sürdürülebilir projeleri hayata geçireceğiz ve her anlamda farkımızı göstereceğiz” dedi.
Bugün itibarıyla kapı kapı dolaşıp bütün vatandaşlara ulaşmaya çalışacaklarını ve projelerini anlatacaklarını kaydeden Amcaoğlu; “Hizmet etmek için heyecanımız var. Derdimiz, koltuk kapmak değil, derdimiz Gönyeli-Alayköy’e yakışan en iyi ve en kaliteli hizmeti vermektir”