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Amcaoğlu, GKK'de işçi statüsünde olanlar ile biraraya geldi

Amcaoğlu, GKK'de işçi statüsünde olanlar ile biraraya geldi
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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK)’da çalışan işçi statüsündeki personel ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Ufuk Soğur, Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Halis Üresin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK)’nda çalışan işçi statüsündeki personelin avukatı Şevik Aşçıoğulları da hazır bulundu.

Görüşmede, askeri işçi statüsündeki personel, özlük hakları ile ilgi bazı taleplerini Bakan Amcaoğlu’na iletti, fikir teatisinde bulunuldu.

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