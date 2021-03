Amcaoğlu: "Hedef, ay sonuna kadar 14 Bin öğrenci"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Nisan ayının ilk haftası okullarda hibrit (yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin bir araya geldiği, seyreltilmiş) eğitimin başlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Okullarda kaliteli eğitim verilmesi adına aşı programı üzerinde de çalıştıklarını dile getiren Amcaoğlu, Kolej Giriş Sınavı’nın da büyük ihtimalle tek sınava düşürüleceğini söyledi.

Yükseköğrenimde yaşanan sorunların giderilmesi ve öğrencilerin yüz yüze eğitime devam edebilmeleri için de gerekli adımların atıldığını dile getiren Amcaoğlu, 6 bin öğrencinin adaya geldiğini ve ay sonuna kadar da 14 bin öğrencinin adaya gelerek eğitimlerine devam etmesinin sağlanacağını söyledi.

Türka Ajansı Kıbrıs’a (TAK) mülakat veren Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti makamları ile yapılan görüşmeleri, yükseköğrenimde atılan adımları, Kolej Giriş Sınavı, yüzyüze eğitim, öğretmenden toplu taşımacılara kadar yapılaması ön görülen aşılama programının yanı sıra öğrenciler arasında fırsat eşitliğinin yakalanması adına başlatılan tablet ve internet erişiminde var olan eksiklikler üzerine sorulan soruları yanıtladı.

Amcaoğlu, eğitim eşitliğinin her çocuğun Anayasal hakkı olduğunu vurgulayarak, eğitim eşitliğinin sağlanması adına adım attıklarını ve amaçlarının tek bir çocuğun dahi eğitim erişimi sorunu yaşamaması olduğunu vurguladı.

YÜKSEKÖĞRENİMDE 14 BİN ÖĞRENCİNİN GELMESİ HEDEFLENİYOR...

Ülkede 82 bin öğrencinin yaklaşık 70 bine yakınının yabancı uyruklu öğrenci olduğuna dikkat çeken Amcaoğlu, bu öğrencilerin 13 bine yakınının da KKTC vatandaşlarından oluştuğunu kaydetti.

Sadece yabancı uyruklu değil tüm öğrencilerin yaşadığı sıkıntıların bilindiğini ve 21 üniversite rektörüne ulaşarak öğrencilerin takibinde olduklarını söyleyen Amcaoğlu, yapılan çalışma ile artık öğrencilere dijital ortamda ulaşım sağlanacağını ve yapılan çalışmalarla sadece üniversitelere değil bakanlığın bünyesindeki memurlara kadar sıkıntıların direk iletileceğini belirtti.

Yabancı öğrencilerin pandemi döneminden önce part-time çalışıp herhangi vergi ödemeden muafiyetlerle tüm dünyada olduğu gibi hem eğitimini alıp hem de kazandıkları parayla harçlıklarını çıkardıklarını söyleyen Amcaoğlu, şuanda tüm dünyada yaşanan sorunlardan dolayı ülkede ve eğitimde sıkıntıların arttığını kaydetti.

“Sadece yabancı uyruklu öğrenciler değil kendi çocuklarımız için de ayni sorunlar vardır.” şeklinde konuşan Amcaoğlu, sorunları hep birlikte aşabilmenin şartlarını zorladıklarını ve planlar yaptıklarını söyledi.

TÜRKİYE İLE YAPILAN TEMASLAR VERİMLİ GEÇTİ…

Türkiye’deki temaslarında yükseköğrenimde yaşanan sıkıntıların görüşüldüğünü ve adadaki kaliteli ve nitelikli öğrenci rakamlarının artırılarak yükseköğretimdeki eksikliklerin aşılması için de saatlerce toplantı yaptıklarını kaydeden Amcaoğlu, Türkiye’de sadece yükseköğrenim değil 53 bin öğrencinin devlet, özel, okul öncesi, mesleki teknik gibi okullarda eğitimini alırken yaşadığı sıkıntıların aşılmasının yanı sıra özel eğitim alanındaki 700’e yakın öğrencilerin sıkıntıları ve materyal eksikliklerinin konuşulduğunu söyledi.

ALTYAPI EKSİKLİKLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE SONUÇ ODAKLI PLANLAR YAPILDI

Amcaoğlu, internet altyapısında da yaşanan eksikliklerin çözülmesi adına yapılan toplantıların verimli geçtiğini ve kararlar üretilerek sonuç odaklı planlar yapıldığını belirtti.

Örneğin spor öğretmenliği için yapılan eleştiriler olduğunu ve neden özel yetenek sınavlarının yapılmadığının sorulduğunu dile getiren Amcaoğlu, akademik olarak ortaya konan şikayetler ortadayken istişare edip çok önemli kararlar alındığını ve ilgili sorunların da ortadan kalkması için gerekli adımların atıldığını kaydetti.

EĞİTİM EN ÖNELİ KURUMDUR…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın üstlendiği misyonun daha da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Amcaoğlu, “eğitim çocuklarımızın ailesinin kapısından çıktığı zaman buluştuğu, kişiliklerinin, karakterlerinin geliştiği en önemli kurumdur. Eğitmenler ve akademisyenler eğitimde önemli rolü oynayan kişilerdir” dedi.

Yaklaşık 21 yıldır destek verilen, yatırım yapılan, emek harcanan Yükseköğrenimin tekrardan yüz yüze eğitimle buluşturulması gerektiğini dile getiren Amcaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bunun bilinciyle bu ülkede 21 yıl alternatifsiz armadası olan yüksek eğitime destek verilmişse, bunun yanında turizmde 50 bin yatak 4 milyon turist sayısını hedef koymuşsanız ve 21 yıldır bu iki sektöre teşvik vererek, küçük ve orta boy işletmelerin şekillenmesine olanak vermişseniz ve sırf pandemiden dolayı bu iki sektörün de tamamen durma noktasına gelerek 30 bin çalışanının ekmek kapısının kapanmasına onun altında da yüzde 84 sosyal sigorta mükellefiyetinin sıkıntılar yaşayıp iktisadi olarak hayatını idame ettirememesinin sebebi diyorsanız, evet Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın üstlendiği misyon her zamankinden çok daha önemlidir. Yüksek öğrenimin bu ülkeye yarattığı 1.6 milyar dolarlık katma değer her zamankinden çok daha önemlidir. Bu nedenden dolayı da dizleri üzerine çökmüş olanları da ayağa kaldırmak ile alakalı çok süratle uygulamalı fakültelerden mezun olacak olan öğrencilerle birlikte iki yıllık ön lisanslarında mezun olacak çocuklarla birlikte Yükseköğrenimde alınmış onayla ayni zamanda Sağlık Bakanlığı bulaşıcı hastalıklar üst komitesinin yazılı onayı ile 13 Şubat 2021 tarihinde alınmış olan Bakanlar Kurulu kararı ile yola çıktık.”

6 BİN ÖĞRENCİ ADA’YA GELDİ



Yurtdışında yaşayan 70 bine yakın aktif yabancı uyruklu öğrencinin adaya gelmesi için girişim başlatıldığını da dile getiren Amcaoğlu, devletin kontrolü ve denetiminde olan yükseköğrenimde öğrencilerin karantina süreci yaşadıktan sonra okullarına sağlıklı şekilde başlamalarının önemine dikkat çekerek, bu çalışmanın yapıldığını ve şu an için de 6 bin öğrencinin adaya geldiğini belirtti.HEDEF AY SONUNA KADAR 14 BİN ÖĞRENCİ…Ay sonuna kadar 14 bin öğrencinin adaya gelmesinin planlandığını, devamında da 17 bin 500 kişinin adaya gelerek yüksek öğrenimde kaliteli mezuniyet yaşanması için uygulamalı derslerin yapılmasının sağlayacaklarını dile getiren Amcaoğlu, tüm dünyaya KKTC’nin sağlıklı bir ülke olduğunu ve bu ülkede yüksek öğrenimde okuyanların risklerinin en az seviyede olduğu mesajını vermek istediklerini söyledi.Amcaoğlu, yükseköğrenimde yüz yüze eğitimin başlamasının ardından da turizm hizmetlerinin önünün açılmasının sağlanacağını kaydetti.Haziran ayından sonra doğru aşı stratejisi ile ülkenin hizmetler sektörünün ve altındaki tüm sektörlerin ayağa kalkacağını ve iktisadi anlamda küçük ve orta ölçekli işletmelerde yaşanan sıkıntıların da aşılacağını dile getiren Amcaoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın başarısız olma gibi bir lüksü olmadığından doyalı tüm engellerin kaldırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını belirtti.AŞI PLANI YAPILACAKAşı ile ilgili planlamanın bilinmesi gerektiğini söyleyen Amcaoğlu, akademik takvimi netleştirmek ve son şeklini vermek için yetkili sendika, müdürler ve muhataplarla görüştükten sonra aşılama programını yapmak zorunda olduklarını kaydetti.Sağlık Bakanlığı’nın tersine hareket ederek bir şeyleri kurtarma gailesinde olmadıklarını söyleyen Amcaoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı nezdinde yapılması gerekenleri ve yaş gurupları ile ilgili çalışmaları ilçeler bazında da bitirerek önceki ve şu andaki Sağlık Bakanı’na ilettiklerini kaydetti.VERİLER HAZIR….Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 53 bin öğrencinin okula gitmesi için veri çalışmalarının hazır olduğunu, 35 yaş üzerindeki öğretmen ve çalışanın aşılanacak olması halinde bu sayının 4 bin 776 kişi olarak hesaplandığını belirtti. Amcaoğlu, eğer aşılanmanın 40 yaşa uygulanması halinde 3 bin 2 yüz kişinin, 45 yaşa uygulanması halinde 2 bin 198 kişinin, 50 yaşa uygulaması halinde ise bin 399 kişinin aşılanacağını belirtti.Olgun Amcaoğlu, Nisan ayının ilk haftasından itibaren riski en alt seviyeye çekerek hibrit (yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin bir araya geldiği, seyreltilmiş) eğitime başlanmasını hedeflediklerini dile getirdi. Amcaoğlu, eğitimle ilgili daha çok kayıp yaşanmaması için yeni akademik takvimin belirlenerek okullarda yüz yüze eğitime başlanmasını amaçladıklarını kaydetti.KOLEJ GİRİŞ SINAVLARI TEK SINAVA DÜŞÜRÜLEBİLİR…Kolej Giriş Sınavlarının (KGS) kuvvetle ihtimal tek sınava düşürülebileceğine dikkat çeken Amcaoğlu, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun normal sınavlarını bile hayata geçirmeme sıkıntısını yaşadığını, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları doğrultusunda normal sınavların yapılamadığını hatırlattı. Bakan Amcaoğlu, tüm şartlara rağmen kendilerinin 5. Sınıf ve 12. Sınıflar için tam zamanlı eğitimi planladıklarını söyledi.“Öğrenciler bizim çocuklarımızdır. Kendi canımıza gelmesini istemediğimiz herhangi bir sıkıntımızın çocukların da saçının bir teline zarar gelmemesi adına hareket edip, adımlar atıp, planlar yapıyoruz” şeklinde konuşan Amcaoğlu, ‘önce sağlık’ diyerek devamında kaliteli eğitim için okulların kapısını açmayı hedeflediklerini vurguladı. Olgun Amcaoğlu, bu konuda çok yakın zamanda muvaffak olacaklarını söyledi.

İYİ NİYETLE BIKMADAN USANMADAN ÇALIŞIYORUZ..

İyi niyetle bıkmadan usanmadan çaba harcadıklarını söyleyen Amcaoğlu, “ne yapacağımızı çok net bilerek çalışıyoruz. Bu noktada atacağımız adımları da hesaplayarak önümüzdeki süreci sonuçlandırmak isteyerek çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sağlıkçılara teşekkür etmek istiyorum. Sağlıkçıların da bizlere vereceği destek ve öngörüleriyle bu süreci en azından bu yıl tamamlayıp 2021-2022 öğretim yılını da yeni normaller üzerinden şekillendirmek istiyoruz.” dedi.

UZAKTAN EĞİTİME ERİŞİM SIKINTISINI ORTADAN KALDIRMA HEDEFİNDEYİZ

KKTC Turkcell, KKTC Telsim ve Türk Kızılayı ile protokol imzalayarak bir kampanya başlattıklarını dile getiren Amcaoğlu, 5 bine yakın tablet ile bin 500’e yakın internet sounu olan öğrencilerin tüm eksikliklerin 15 Mart’a kadar tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Devletin, Anayasal zorunluluğu olan eğitim faaliyetlerinin yerine getirilerek daha sağlıklı tamamlaması için adımlar atmaya çalıştıklarını ve bugüne kadar çok önemli yol kat ettiklerini dile getiren Amcaoğlu, Ankara ziyaretlerinde de eksiklikleri dile getirdiklerini söyledi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 30 ilkokuldan başlamak üzere fiber optik altyapının da okullara götürülmesi için girişim yapıldığını kaydetti.

Uzaktan eğitimin daha kaliteli verilebilmesi adına ilköğretim kurumlarında eksik olan fiber optik altyapıların tamamlanması için adımlar atmaya devam edeceklerini ve uzaktan erişim sıkıntılarını ortadan kaldıracaklarını söylen Amcaoğlu, Anayasal hak olan eğitim eşitliğinin sağlanması adına adım attıklarını ve amaçlarının tek bir çocuğun dahi eğitime erişimde sorun yaşamaması olduğunu belirtti.

Kampanya da destek veren herkese teşekkür eden Amcaoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“İyi ki bu ülkenin bu dayanışma ruhu hala daha hayatta.”