Amcaoğlu: "İlkokullar 11 Haziran'a kadar online eğitime devam edecek"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları doğrultusunda, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda uzaktan eğitimin (online eğitim) 11 Haziran’a kadar devam edeceğini duyurdu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Amcaoğlu sabah bakanlık yetkilileri ile yaptığı toplantıda alınan kararlara değinerek, yüz yüze eğitime şu anda geçilmeyeceğini belirtti.

Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı ortaokul ve liselerde daha önce açıklandığı gibi 3’ncü değerlendirme dönemi sınavları ile eğitim öğretim yılının tamamlanacağını kaydeden Amcaoğlu, ortaokul ve liselerde bütünleme ve sorumluluk sınavlarının yüz yüze ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin sınavlarla ilgili aldığı kurallar çerçevesinde yapılacağını dile getirdi.

Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarının olması, sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması, sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması, sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi, sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılmasının uygun görüldüğünü ifade eden Amcaoğlu şöyle devam etti:

“Ülkemizde eğitim faaliyeti gösteren dershane, etüt, özel dersler, kurs faaliyetleri ve yaz okulları ise faaliyetlerine 25 Mayıs Salı gününden itibaren, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın eğitim merkezlerinde aldığı pandemi kuralları çerçevesinde başlayabilecek.

Bu merkezlerde görev alan öğretmenler ve çalışanlar, belirtilen merkezlerde 7 günde bir antijen testlerini yineleyecekler. Bakanlığın düzenleyeceği Bülent Ecevit Anadolu Lisesi – 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme ve Kolej Sınavları, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun belirlediği sınav kuralları çerçevesinde Akademik Takvim’de belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek”

Amcaoğlu akademik takvime bağlı olarak, 2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılı okul kayıt işlemlerinin, ilkokullarda 14 – 16 Haziran; ortaokul ve liselerde 28 – 30 Haziran tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirileceği bilgisini de verdi.