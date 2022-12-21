Amcaoğlu: “İnsanlar değişim istiyor.. Hizmet için geliyorum”

Gönyeli-Alayköy belediye başkan adaylığı sürecini anlatan UBP Gönyeli Belediye Başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu “Gönyeli ve Yenikent halkından ciddi bir talep oldu. İnsanlar artık değişim istiyor. Aynı zamanda Gönyeli’ye bir vefa borcumuz var. Alayköy ve Yılmazköy de her zaman bulunduğumuz yerlerdir. Oralarda da halkın ciddi bir desteği olduğunu gördük. Bu nedenle de Gönyeli-Alayköy için yola çıktık” dedi.

“SIKINTI YÖNETİM TARZINDAN KAYNAKLANIYOR”

“Gönyeli’de birçok problem var. En büyük sıkıntı yönetim tarzından kaynaklanıyor” diyen Amcaoğlu, bölgede alt yapı konusunda ciddi sıkıntı olduğunu, özellikle kanalizasyon konusundaki sorunların dikkat çektiğini kaydetti.

Kanalizasyon sorunun Alayköy’de de bulunduğunu söyleyen Amcaoğlu, “Alayköy sanayi bölgesi ciddi gelişen bir bölge. Ancak çok sıkıntıları olan bir bölge... Bir düzen intizam yok. Çevre kirliliği alıp başını gitti. Kanalizasyon sistemi yok. Lağım suları yollara deşarj ediliyor. Bütün gün vidanjörler çalışıyor. Kanalizasyon sorunu hem sanayinin hem de Alayköy’ün ana sorunu. Alayköy’ün de kanalizasyon sorunu var” diyerek bu sorunu çözeceklerini ifade etti.

“HİZMET İÇİN GELİYORUM”

Gönyeli’de trafikte de ciddi sıkıntılar olduğunu, hayvan barınağı ile ilgili de hiç hoş olmayan bir durumun var olduğunu anımsatan Hüseyin Amcaoğlu, sorunların çözümüyle ilgili projelerinin hazır olduğuna vurgu yaptı.

“Gönyeli-Yenikent spor anlamında hak ettiği noktada değil. Bunu geliştirecek projelerimiz de hazır. O yüzden değişim şart” diyen Amcaoğlu, “Hizmet için geliyorum. İki dönemde hedeflerimi tamamlayıp, bayrağı bizden daha ileriye taşıyacak kişilere devretmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

“PROJELER İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANDI”

Belediye sınırları içerisindeki projelerinden de bahseden Amcaoğlu, yeşil alanları artıracaklarını söyleyerek, “Alayköy tabiat parkı ve piknik alanı projemiz var. Bölge halkının temiz ve düzenli bir ortamda sosyalleşebileceği bir kompleks yaratacağız. Ayrıca Alayköy’de bir düğün salonu yok. Bölge halkının bu yönde de bir talebi var. Burayı sadece bir düğün salonu olarak değil aynı zamanda sosyal bir kompleks olarak hayata geçireceğiz” dedi.

Hüseyin Amcaoğlu, “Spor kulüplerinin desteklenmesi ve kendi ayaklarının üzerinde durup kurumsal bir yapıya kavuşabilmeleri için projelere destek vereceğiz. Alayköy de gençlerin bir futbol sahası istekleri var. Bunun için Spor Dairesi ile şimdiden iletişime geçtik ve göreve geldikten sonra da bu projeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kent güvenliği konusunda sıkıntılar yaşandığını dile getiren Amcaoğlu, “Kent güvenliği konusunda atacağımız adımlar var. Özellikle parklarda ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladı. Kamera sisteminin kurulması kaçınılmaz oldu. Zabıta birimi de güçlendirilerek 24 saat hizmet vermesi yönünde düşüncemiz var” dedi.

Gönyeli ve Alayköy’ün eksiklikleri ve sıkıntılarının tespit edilerek projelerin hazırlandığını söyleyen Amcaoğlu, “göreve geldiğimizde projelerimiz bir bir devreye girecek” ifadelerini kullandı.