Amcaoğlu: "Kıbrıs Genç Tv'nin çok sesliliğe büyük katkısı var"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, yeni yaşımızı kurumumuza gönderdiği mesajla kutladı.

Amcaoğlu şunları kaydetti:

"Sayın Ertan Birinci,

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı

23 yıl önce kurmuş olduğunuz Kıbrıs Genç Tv’nin bugün ülkemizin en önemli yayın kuruluşlarından biri olduğunu görmek bizleri de gururlandırmaktadır.

Ülke siyasetine yön veren, çok sesliliğe büyük katkıları olan Kıbrıs Genç Tv, sesimizin ada dışında da duyurulmasında aktif rol oynamıştır.

Bu duygu ve düşünceler ile şahsınız başta olmak üzere tüm yönetim kadrosunun ve çalışanların yeni yaşını kutlar, nice başarılı yayınlar dilerim."