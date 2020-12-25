Amcaoğlu'ndan Gazimağusa Belediyesi'ne ziyaret

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve beraberindeki heyet, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, okulların genel durumuyla birlikte Gazimağusa’ya yapılması planlanan lise ve ortaokul binaları ve potansiyel yerleri konuşuldu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Amcaoğlu’nun Maliye Bakanlığı döneminde istişare içinde çalıştıklarını, dostluklarının müsteşarlık ve maliye bakanlığındaki görevlerine kadar dayandığını, her zaman frekanslarının örtüştüğünü ifade ederek, “Yeni Eğitim Bakanlığı görevinde de başarılarının devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Belediye olarak bugüne kadar bölgedeki okullara yasal çerçevede ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını kaydeden Arter, “Bundan sonra da sizlerle birlikte okullarımıza gençlerimize ne gerekiyorsa her türlü yardımı yapabileceğimizi belirtmek istiyorum.” dedi

Okul ihtiyacının yerinde bir tespit olduğunu, konunun geçmişte de gündeme geldiğini fakat pek çok sebepten dolayı ilerleyemediğini kaydeden Arter, başlangıç olarak Bakanlığa gösterebilecekleri potansiyel yerlerin olduğunu ancak önemli olanın sonuca gitmek olduğunu ifade etti.