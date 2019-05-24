Amcaoğlu'ndan "Para akışı" açıklaması

Maliye Bakanı Olgun amcaoğlu, Türkiye'den para akışı ile ilgili yaptığı açıklamanın gerçek dışı haber yapıldığını belirtti.

Amcaoğlu, soyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günler de katıldığım bir tv programın da “Hükümetin güvenoyu almasın dan hemen sonra Türkiye Cumhuriyetin den para akışının başlamasında herhangibi bir sorun yaşanmayacağı” yönün de yaptığım açıklama bazı yayın organları tarafından farklı ve gerçek dışı şekilde haber yapılmıştır.Kamuoyuna saygılarımla"