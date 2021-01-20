Amcaoğlu: "Okullar, 25 Ocak'ta eğitime başlayacak"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okullarda 25 Ocak Pazartesi günü eğitime başlanacağını, derslerin yüz yüze mi yoksa online olarak mı sürdürüleceğine cuma günü karar verileceğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre “Pazartesi mutlaka eğitime başlanacak. Gerek devlet, gerekse özel, tüm okulların eğitime aynı gün başlaması zorunluluktur. Bakanlığımız henüz ikinci dönem eğitimini başlatmamıştır” ifadelerini kullanan Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Bakanlar Kurulu’nun kararları doğrultusunda, yarı yıl tatilinin uzatıldığını ve bu karara tüm okulların uymasının zorunluluk olduğunu hatırlattı

Amcaoğlu, bugün Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak düşüncelerini ortaya koyduklarını kaydetti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin yarın toplanacağını belirten Amcaoğlu, Komitenin derslerin seyreltilmiş bir şekilde yüz yüze mi, yoksa online olarak mı devam edeceğine karar vereceğini ifade etti.

Amcaoğlu, gereken açıklamanın söz konusu toplantıdan sonra yapılacağını kaydetti.