Amcaoğlu: "Okullarda Covid 19 önlemleri arttırılacak"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkede koronavirüs (Covid-19) vakalarında görülen artış dolayısıyla, KKTC genelinde tüm okullarda Covid-19 önlemlerinin artırılacağını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Amcaoğlu, Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu’nda bir öğrencinin koronavirüs testinin pozitif olarak saptanmasının ardından temaslısı olan tüm öğrencilere ve öğretmenlere PCR testi yapıldığını, test sonuçlarının tamamının negatif çıktığını söyledi.

Şht. Turgut Ortaokulu’nda eğitimin devam edeceğini, gerekli temizlik ve ilaçlama işlemlerinin yapıldığını belirten Bakan Amcaoğlu, tedbir maksatlı öğrenci ve öğretmenlere önümüzdeki birkaç gün içerisinde PCR testinin tekrar yapılacağını da ifade etti.

Amcaoğlu, ülkede yerel vakaların arttığına işaret ederek, çocukların sağlığı için tüm okullarda önlemlerin artırılacağını da vurguladı.

Bakan Amcaoğlu, vatandaşlara, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve mümkün olduğunca kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmamaları çağrısında da bulundu.