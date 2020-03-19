Amcaoğlu, özverili çalışmalarından ötürü maliye personeline teşekkür etti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkede bir yandan hükümetin Koronavirüsle (COVID-19) etkin mücadele ederken, diğer yandan Maliye Bakanlığı’na bağlı dairelerin tedbirleri hızlı bir şekilde hayata sokması ve süreci şeffaf şekilde yönetmesinin takdir topladığını, bu bağlamda bakanlığına bağlı; “özellikle en büyük risk altında bulunan, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Gelir ve Vergi Dairesi, Bütçe Dairesi, Hazine Muhasebe Dairesi, Devlet Emlak Dairesi, Merkezi İhale Komisyonu ve bakanlığımıza bağlı tüm daire Müdür ve personeline teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Amcaoğlu açıklamasında, "Ülkemiz zorlu bir dönemden geçiyor. Bu süreçte hükümet olarak bir yandan sıkı tedbirler almaya devam ederken, diğer yandan elzem noktalar da kamu dairelerimiz ve personellerimiz özverili çalışmalarını sürdürüyor. Maliye Bakanlığına bağlı özellikle büyük risk altında bulunan dairelerimizde çalışan Müdür ve personellerimize teşekkürü bir borç biliyorum” ifadesini kullandı