Amcaoğlu, Pelin Değirmencioğlu için mesaj yayınladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Londra’da cuma günü yaşamını yitiren, Türk toplumunun eğitimine önemli katkılarda bulunmuş Pelin Değirmencioğlu’nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Amcaoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelerde bulundu:



“Yaşamını İngiltere’deki çocuklarımızın eğitimine, Türk kültürü ve Türk dili öğrenmelerinin önemine adamış değerli insan Pelin Değirmencioğlu hanımefendinin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.”“Merhum eğitimci Ali Rıza Değirmencioğlu’nun eşi ve yine merhum eğitimci Kelami Dedezade’nin ablası olan Pelin hanımefendiye Allah’tan rahmet, oğlu Esat Değirmencioğlu başta olmak üzere, ailesine, İngiltere’deki toplumumuza ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.”