Amcaoğlu: "Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde projeler mevcut, faaliyet yok"

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin ülkede en büyük yatırım hacmine sahip bakanlığı olduğunu ifade ederek, bakanlık bünyesinde bulunan birçok projenin zaten önceden hazır olduğunu, ancak projelerin hayata geçmesi için çalışılmadığını kaydetti.

Devletin süreklilik arz ettiğini ifade eden Amcaoğlu, ulaştırma bakanlığının teklemesinin kabul edilebilir olmadığını vurguladı. Amcaoğlu, eleştirinin sadece eleştiri olarak yapılmadığını, yapıcı eleştiri yaptıklarını ifade ederek, Telefon Dairesi, fiber optik, karayolları, Ercan konularına değindi, Ercan’ın ülke için önemine vurgu yaptı.

Ercan ile ilgili geçmişte çok şey söylendiğini ifade eden Amcaoğlu, Ercan’da bakanlığın yapması gerekenin yeni Ercan inşaatının her açıdan tamamlanmasını sağlaması olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, Ercan’ın devletin ülkenin malı olduğunu ve diğer kurumlara örnek olabileceğini, Ercan’ın bugün maliyeye çok büyük katkıları olduğunu belirterek, Ercan’ın tamamlanması için gereken adımların atılmasının ve asker, çiftlik tahliyelerinin yapılmasının önemine işaret etti.

Amcaoğlu, Gönyeli Belediyesi’nin Gönyeli halkının 5 milyon TL’sini de boşa harcadığını ifade ederek, bu konuda yetkilileri göreve çağırdı.