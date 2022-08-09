Amcaoğlu: “Uluslararası piyasaları yakından takip ediyoruz, yapılabilecek indirimler mutlaka hayata geçiriliyor”

Amcaoğlu: “Uluslararası piyasaları yakından takip ediyoruz, yapılabilecek indirimler mutlaka hayata geçiriliyor”
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak uluslararası piyasaları yakından takip ederek, yapılabilecek indirimlerin mutlaka hayata geçirildiğini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarındaki düzenleme hakkında yaptığı açıklamada, 95 ve 98 oktan benzin fiyatlarında değişiklik olmadığını sadece Euro Diesel ve gaz yağı fiyatlarında indirim olacağını anımsattı.

Başbakanlık’tan bugün yapılan açıklamada, yarından itibaren Euro Diesel’de 1.21 TL, gaz yağında ise 1.51 TL’lik indirim yapılacağını duyurulmuştu.

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