Amcaoğlu: "Vaka görülen okullarda temaslı takibi yapılıyor"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, vaka görülen okullarda temaslı takibi yapıldığını açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, bazı okullarda rastlanan COVID 19 vakaları ve temaslıları ile gerek Sağlık Bakanlığı’nın gerekse kendi bakanlık yetkililerinin yakından ilgilendiğini belirtti.

Bazı sendikaların “temaslılarla ilgilenilmiyor, takip eksik” yönündeki eleştirilerinin doğru olmadığını söyleyen Bakan Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın temaslı takibinin çok başarılı olduğunu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak da pozitif vaka saptanan okullarda tüm temaslılarla ilgilendiklerini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, pozitif vaka görülen her okulda, temizlik ve dezenfekte işlemlerinin de yoğunlaştırılarak devam ettiğini ekledi.