Amcaoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüştü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve beraberindeki heyet Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüştü. YÖK Yürütme Kurulu Üyelerinin de katıldığı heyetler arası görüşmede Bakan Amcaoğlu’na Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, Yükseköğretim Müdürü Ziya Öztürkler, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve Ankara Eğitim Ataşesi Rauf Ataov eşlik etti. Görüşmede, KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenler ve öğrencilerin Covid-19 salgınından etkilenme süreci​ ele alındı.