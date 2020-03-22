Amcaoğlu: "Yurtdışından dönemeyen öğrencilerimize bursları yatırılacak"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, yurt dışından ülkeye dönemeyen veya öğrenim gördüğü ülkede kalmayı tercih eden öğrencilere burslarının yatırılacağını bildirdi.

Amcaoğlu, “Yurt dışında kalan öğrencilerimizi sahipsiz bırakmayacağız. Maddi olanaklarımız neyse hep birlikte paylaşacağız ve bu sıkıntılı dönemi atlatacağız” dedi.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, TAK’a yaptığı açıklamada, ülkenin içinden geçmekte olduğu bu zor dönemin hep birlikte dayanışma içerisinde atlatılınabileceğine işaret etti.

Amcaoğlu, yurt dışında öğrenim gören bir kısım öğrencinin ülkeye bir çok sıkıntı aşılarak getirilebildiğini, ancak bir kısım öğrencinin ya dönemediğini ya da öğrenim gördüğü yerde kalmayı tercih ettiğini kaydetti.

Yurt dışında kalan öğrencilerin sahipsiz olmadığını ve bursların yatırılacağını ifade eden Amcaoğlu, diğer öğrencilerin ise hakkının saklı olduğunu söyledi.

SENDİKALAR İLE GÖRÜŞME…

Bir soru üzerine dün sendikalar ile ekonomik tedbirler kapsamında yapılan toplantıya da değinen Amcaoğlu, toplantıda ülkenin içinden geçtiği bu zor koşullara karşı anlayışsız bir tavır takınan olmadığını ifade ederek, toplantıdan toplum sağlığı adına ortak konsensusla ayrıldıklarını kaydetti.

“Önemli olan toplum sağlıdır” diyen Amcaoğlu, ekonomik tedbirler çerçevesinde siyasi partilerle de görüşme yapacaklarını söyledi.