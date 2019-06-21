Amcaoğlu,KKTC Atıcılık Federasyonu yetkililerini kabul etti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bugün, KKTC Atıcılık Federasyonu yetkililerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC Atıcılık Federasyonu Başkanı Türker Yiğitcan ve Federasyon Genel Sekreteri Faysal Sadıkoğlu’nu kabulünde, sporun önemine dikkat çekerek, sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini, insanları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, ruh ve beden sağlığını da koruduğunu dile getirerek, özellikle gençlere sporun tüm branşlarıyla ilgilenmeleri çağrısı yaptı.

Amcaoğlu bu bağlamda federasyonların da önemli ve meşakkatli bir görev üstlendiğini kaydetti.

KKTC Atıcılık Federasyonu Başkanı Türker Yiğitcan ise, federasyon adına, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu yeni üstlendiği görevinden dolayı tebrik etti, başarılar diledi.

Federasyonun çalışmalarından da söz eden Yiğitcan, Amcaoğlu’nun spora verdiği önemi vurgulayarak, sporcu kimliği ve uzun yıllar kulüp başkanlığı yaptığını hatırlattı.

Görüşme sonunda Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na plaket takdim edildi.