Amcaoğlu’ndan Bayraktar, Bolat ve Kacır’a kutlama

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye’de göreve yeni atanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a ayrı ayrı kutlama mesajı gönderdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Amcaoğlu, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında oluşturulan Türkiye Yüzyılı Bakanlar Kurulu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine atanan Alparslan Bayraktar’a, Ticaret Bakanlığı görevine atanan Ömer Bolat’a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevine atanan Mehmet Fatih Kacır’a yeni görevlerinde başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum” dedi.

Bakan Amcaoğlu, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak tüm çalışmalara yürekten katkı koymayı sürdüreceklerini ekledi.