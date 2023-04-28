Amcasını çakmak gazı ile darp eden zanlı teminata bağlandı

Lefkoşa'da meydana gelen olayda, amcasını çakmak gazı ile darp eden zanlı İbrahim Yağmur, teminata bağlandı.
Lefkoşa'da meydana gelen “Yaralama”, “Ciddi Darp”, “Sarhoşluk”, “Rahatsızlık”, “İtale-i Lisan”, “Uygunsuz Tavır ve Hareket” suçlarından tutuklanan zanlı İbrahim Yağmur mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mimar, olayda kullanılan çakmak gazı tüpünün sokak üzerinde bulunarak emare alındığını belirterek, zanlının olay yerine vasıl olan polis mensupları tarafından tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.
Polis, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 15 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 2 kefilin 200 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.