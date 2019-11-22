Amerikan Koleji öğrencisinden başarı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu bünyesinde eğitim veren Amerikan Koleji öğrencisi Salih Doğu Öztürk, Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu’nun Paradise Park'ta düzenlenen geleneksel ödül töreni gecesinde 4 ödüle layık görüldü.

Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz'in açılış konuşmasıyla başlayan ödül töreni gecesine Türkiye Badminton Federasyonu Genel Sekreteri Hayati Kısacık ile TC Milli Takım Antrenörü Şaban Kırcalı’da katılım gösterdi.

Gecede sezonun başarılılarına ödülleri ve kupaları Badminton Federasyonu yetkilileri ve Türkiye Badminton Federasyonu yetkilileri tarafından taktim edildi. Bu anlamlı organizasyonda Girne Amerikan Koleji 7. sınıf öğrencilerinden Salih Doğu Öztürk; 4 ödüle layık görüldü. Öztürk; U13 Tek Erkekler Birinciliği, U13 Çift Erkekler Birinciliği, U15 Karışık Çiftler Üçüncülüğü ödüllerini aldı.

Salih Doğu Öztürk, aynı zamanda geçtiğimiz aylarda Ankara'da düzenlenen 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda yaklaşık 800'e yakın sporcunun mücadele ettiği turnuva da ana tabloya kalarak gösterdiği başarıdan dolayı özel ödüle layık görüldü. GAÜ’den yapılan açıklamada Salih Doğu Öztürk’e ve Antrenörü Savaş Dursun'a GAÜ ailesi olarak, temsiliyetinden dolayı başarılarının devamı dilendi