Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Yönetim Kurulu toplantısı GAÜ’de gerçekleşti

Yaklaşık iki yıl önce KKTC Şubesi’ni Girne’de hizmete açan Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şubesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Millenium Başkanlık Ofisi’nde gerçekleşti.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre GAÜ Kurucu Rektörü ve Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Kıbrıs Başkanı Serhat Akpınar toplantı sonrası yaptığı açıklamada toplantıda Maraş’ın açılımı hakkında konuşulduğunu belirtti.

“İş insanlarının dünya ile bütünleşmesini istiyoruz” diyen Akpınar şöyle devam etti:

“Ada’nın kuzey kısmına da Amerika’dan iş insanları gelerek bu bölgeye daha çok destek olabilecekler. Merkezin bu yönde desteğini almış olmak bizim için çok önemlidir. Sadece iş insanlarının değil siyasi hayatta olan milletvekillerimizin de bu işin içinde olmaları bizim için çok önemli. Hep beraber bu çalışmalar doğrultusunda ortak bir karar almış olmak bizler için çok önemliydi. Özellikle üniversitemiz için de böyle bir çalışma programı dâhilinde olmak umut verici”