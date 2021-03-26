Anastasiades: "Mücadelemizi gerçek bağımsız ve özgür bir ülke için veriyoruz"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades, yabancı ordular ile garantiler olmadan gerçek bağımsız ve özgür bir ülke sağlamak amacıyla Kıbrıs sorununa mücadele vermeye devam edildiğini vurguladı.



25 Mart Ulusal Bayramı vesilesiyle düzenlenen etkinliğe mesajında, Anastasiades, Kıbrıs’ın Türk işgalinin 46 yıldır devam ettiğini ve “kendi mücadelemize devam etmemiz için 1821 mücadelesinden dersler çıkarmamız ve güç almamız gerekir” dedi.



Anastasiades, Kıbrıs ve Yunanistan’ın bu günlerde önemli ulusal sorunlarla karşı karşıya bulunduklarını ve bunun için birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmelerinin önemine işaret ederek “Hellen dünyasının korumak amacıyla ulusun tarihine kendi sayfamızı eklememiz gerekir ” diye vurguladı.