Anastasiadis: "Referans şartlarının ötesinde Türkiye'nin faaliyetleri sona ermeli"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için, referans şartlarının ötesinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki "yasadışı" olduğunu savunduğu faaliyetlerine son vermesi gerektiğini söyledi.

Berlin’de dün akşam, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Anastasiadis, bugün gün boyunca, müzakereciler ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği Geçici Özel Danışman Jane Holl Lute tarafından istişareler için verimli bir çaba gösterildiğini ve bu çabanın, Guterres ile iki liderin de rızasıyla, az önce BM tarafından yapılan ortak açıklamada belirtilen unsurlara ulaşılmasını sağladığını kaydetti.

Anastasiadis, bilindik zorluklara karşın, bugünkü görüşmenin diyalogun yeniden başlaması çabasında olumlu bir adım teşkil ettiğini ve Guterres’in garantör güçler ve iki toplum lideri ile her zaman işbirliği içerisinde, işlevsel ve yaşayabilir bir çözüme götüren verimli bir diyalogun yapılmasını sağlayacak olan referans şartlarında anlaşma sağlanmasına yönelik, beşli bir gayrı resmi konferans toplanması için çaba göstermeye devam etme yönündeki kararlılığını tekrar etmesini önemli addettiğini belirtti.

Konuşmasında farklı bir unsura daha vurgu yapmak istediğini ifade eden Anastasiadis, 2014 yılı Şubat ayında yapılan ortak açıklama ile Guterres’in 6 maddelik çerçevesinde kaydedildiği şekliyle, arzu edilen çözümün tabi olacağı ana parametrelerde, iki liderin tezlerinin örtüştüğünün not edildiğini söyledi.

Anastasiadis sözlerine son verirken, özlü müzakerelerin yeniden başlaması için, referans şartlarının ötesinde, Türkiye’nin Rum Yönetimi aleyhindeki “yasadışı eylemlerine”, “Maraş’ta kolonizasyon tehdidi”ne ve ara bölgede yeni oldu-bittiler yaratma tehditlerine son vermesi gerektiğini vurguladı.