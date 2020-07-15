"Anavatan Türkiye'nin müdahalesi olmasaydı bugün adada huzur, barış ve güven içinde yaşamak mümkün olmayacaktı"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 15 Temmuz 1974’teki darbenin, 46’ncı yıldönümünü anımsarken, gelinen noktada Kıbrıs Türkü’nün en büyük gücünün, devleti olduğunun bilinci ile hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının, 15 Temmuz 1974 faşist Yunan darbesi sonucunda eli kanlı EOKACI Nikos Samson’un Kıbrıs Helen Devleti’ni ilan ederek başına geçmesinin asla unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Pilli mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türk Halkı’nın çağrısı üzerine, bizlerin can ve mal güvenliği için tek yanlı müdahale hakkını içeren garantörlüğünü kullanarak Kıbrıs’a müdahale etmeseydi bugün adada huzur, barış ve güven içinde yaşamak mümkün olmayacaktı.

15 Temmuz 1974’teki darbenin, 46’ncı yıldönümünü anımsarken, gelinen noktada en büyük gücümüzün, Devletimiz olduğunun bilinci ile hareket etmeli, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmemizin söz konusu olmayacağını bir kez daha hatırlatmak isterim.

Yine bundan 4 yıl önce 15 Temmuz gecesi, Fetö Terör Örgütü'nün hain kalkışması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve beraberliğine kasteden menfur darbe girişimine karşı, halkın büyük azmi ile kazanılan bir direniş zaferi sergiledi, o gece Türk milletinin, kenetlenerek geleceğine ve devletine sahip çıkmasını saygıyla selamlıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha özgürlüğümüz, güvenliğimiz, egemenliğimiz için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet, tüm gazilerimizi şükranla anıyor, sağlıklı günler diliyorum.”

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2020, 18:31