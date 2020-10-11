Anayasa Değişikliği referandum sonuçları

KKTC’de bugün Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında toplam 738 sandıktan 670’inin sonuçları açıklandı. Sonuçlar, evet ve hayır oylarının at başı gittiğini gösteriyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) sonuçları açıkladığı sitedeki verilere göre 670 sandıkta 105 bin 66 seçmenin 97 bin 563’ünün oyu geçerli; 7 bin 503’ü ise geçersiz sayıldı.

Seçmenlerin yüzde 50,2’si “hayır”; yüzde 49,8’i “evet” dedi. Buna göre 633 sandıkta 49 bin 17 “hayır”, 48 bin 546 “evet” çıktı.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020, 21:30