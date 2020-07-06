Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni 42 kabul ve 3 ret oyuyla ve oy çokluğuyla kabul etti.

Genel ve madde madde görüşmesi geçen haftaki toplantıda tamamlanan önerinin üçüncü görüşmesi bugün yapıldı. Yüksek Mahkeme’deki yargıç sayısını artırarak yargıdaki yoğunluğu azaltmayı amaçlayan önerinin kabulü için aranan 34 oyu bulan Meclis Genel Kurulu, öneriyi onayladı. Öneriye TDP’liler ret oyu kullandı.

Meclis Genel Kurulu’nun ikinci olağanüstü toplantısında bugün ilk olarak Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin üçüncü görüşmesi ele alındı.



ÖZYİĞİT: “BÖYLE BİR YÖNETİM ANLAYIŞI OLMAZ”

Önerinin oylanması öncesinde ilk sözü TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit aldı. Özyiğit konuşmasına Kutlu Adalı’yı anarak başladı.

Geçen günlerde bir centilmenlik anlaşması üzerinde anlaşıldığını, bu kapsamda konu dışında konuşma yapacağını söyleyen Özyiğit, pandemi sürecinde yürütülen yönetim anlayışını doğru bulmadığını anlattı.

Bu sorunun üstesinden gelinmesi açısından Anayasa değişikliğinin önemli olduğunu dile getiren Özyiğit, dün gece alınan kararları Tabipler Birliği’nin açtığı davaya bağladı.

Dün gece alınan kararların aslında 4 ay önce alınmış olması gerektiğini kaydeden Özyiğit, “Böyle bir yönetim anlayışı olmaz” dedi.

Ülkeye giriş kategorilerinin DSÖ standartlarında olmadığını ifade eden Özyiğit, yöntemin de doğru olmadığını kaydetti.

Özyiğit, “Test sonuçları için dört gündür aranmayı bekleyen insanlar var” dedi.

Gerçek anlamda sivil demokratik bir yönetim için Anayasa değişikliği kapsamında geçici 10’uncu maddenin değiştirilmesi gerektiğini dile getiren Özyiğit, aksi halde olumsuz oy vereceklerini ifade etti.



ARIKLI: “TÜZÜKLER YAPILMADI”

Ardından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı söz aldı. Anayasa’da mevcut değişikliğin yetersiz olduğunu ancak yine de olumlu oy vereceklerini dile getiren Arıklı, daha önce sundukları öneriler kabul edilse çok daha kapsamlı bir değişiklik yapılmış olacağını söyledi.

Pandemiyle ilgili yetkinin Sağlık Bakanlığı’na verilmesi konusunda “geç de olsa böyle bir kararın alınmasını önemsiyorum” diyen Arıklı, Covid-19’un bulaşıcı hastalık ilan edilmesi üzerine de “Bilmiyorduk öğrendik teşekkür ederiz” dedi.

Bundan sonra Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın geçerli olacağını ancak bu yasanın tüzüklerinin yapılmadığını dile getiren Arıklı, yasa kapsamında 15 tüzüğe ihtiyaç olduğunu ifade etti.

İlgili yasanın hangi komitelerin kurulması gerektiğini açıkça belirttiğini söyleyen Erhan Arıklı, bunun yerine Bilim Kurulu oluşturulduğunu, ancak Bilim Kurulu’nun görüşlerinin de dikkat alınmadığını söyledi.

Kapıların açılmasıyla ilgili toplumda ciddi bir endişe olduğunu kaydeden Arıklı, bunun nedeninin gerekli hazırlıkların yapılmaması olduğunu ifade etti.



DENKTAŞ, İPTAL EDİLEN KARARLARI SORDU

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da konu üzerine söz aldı. Covid-19’un dün bulaşıcı hastalık olarak ilan edildiğini ve alınan kararların iptal edildiğinin söylendiğini ifade eden Denktaş, iptal edilenlerin hangi kararlar olduğunu sordu.

Hangi kararların bundan sonra yürürlükte olduğunun net şekilde açıklanmasını isteyen Denktaş, “Bir kez olsun aldığınız kararın sonuna kadar arkasında durun” dedi.

Denktaş, bu durumun güvensizlik yarattığını kaydetti.

“Lütfen açıklamalarınızın halk içinde yarattığı paniği fark edin” diyen Serdar Denktaş, alınan kararların açıklanması ve arkasında durulmasını istedi.

Denktaş, Anayasa değişikliğine oylarının olumlu olacağını dile getirdi.



TOPAL: “SAĞLIĞIN SİYASETE KURBAN EDİLİŞİ TEHLİKELİ”

Ardından HP Milletvekili Hasan Topal söz aldı. Anayasa’da değiştirilmesi gereken başka maddeler olmakla birlikte durum acil olduğu için değişikliğe olumlu oy vereceklerini kaydetti.

“Sağlığın siyasete kurban edilişi tehlikeli bir durumdur” diyen Topal, bunun bedelini tüm toplumun ödeyeceğini kaydetti.

“Allah’tan bu süreçte çok büyük bir bedel ödemedik, şansımız yardım etti. Ama bu ödemeyeceğiz anlamına gelmez” diyen Hasan Topal, “zararın neresinden dönülse kârdır” denmesi ve o yönde hareket edilmesi gerektiğini anlattı.



ERHÜRMAN: “MAKUL SÜREDE YARGILANMA İÇİN BU DEĞİŞİKLİK İHTİYAÇ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da Yüksek Mahkeme’den iletilen taleplerin, adil yargılamanın en önemli unsurlarından olan makul sürede yargılamayı gerçekleştirmek için bu değişikliğe ihtiyaç olduğunun gösterdiğini, bu nedenle eksiklikleri gidermek için yetersiz olsa da bu değişikliğe olumlu oy vereceklerini kaydetti.

Dün gece alınan kararlara işaret eden Erhürman, “Neden Pazar akşamı ansızın Bakanlar Kurulu toplanıp bir karar alma ihtiyacı hissetti?” diye sordu ve bunun Tabipler Birliği’nin davasından kaynaklandığını söyledi.

“YAPTIĞINIZ İŞLEMLERİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU SİZE SÖYLENMEDİ Mİ?"

“Yaptığınız işlemler hukuka aykırı, bu size söylenmedi mi bugüne kadar?” diye soran Erhürman, kendilerinin hukuka aykırılıkları aylardır hükümete anlattıklarını söyledi.

“İKİ KARAR ARASINDA KURALSIZ BİR DÖNEM OLUŞTU”

Bu kararı okur okumaz Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi aradığını, “Bu sizin için zor olacak, hukuken yardıma ihtiyacınız varsa yardıma hazırım” dediğini dile getiren Erhürman, “iki karar arasında kuralların geçerli olmadığı bir dönem olduğu, kuralsız bir dönem oluştuğunu” anlattı.

Anayasa’nın 161’inci maddesinin düzenleyici işlemler söz konusu olduğunda bunların Resmi Gazete’de yayınlanması gerektiğini kaydettiğini ifade eden Erhürman, son kararların Resmi Gazete’de yayınlanmadığını ve yayınlanana kadar Ercan’daki ya da kara sınır kapılarındaki hiçbir uygulamanın hukuka uygun olmadığını anlattı.

Erhürman, alınan kararların hemen Resmi Gazete’de yayımlanması gerektiğini dile getirdi.



BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova da söz alarak yapılan konuşmaların iç tüzük usullerine uygun olmadığını söyledi.

“Usul bir konuyla değil, genelle alakalı bir konudur” diyen Berova, “usule aykırılık var” denen konuşmaların usule aykırı şekilde yapılmaması gerektiğini dile getirdi.

Yargıdaki sıkıntıların daha önce de ele alındığını, şu anda görüşülen değişikliğin elzem ihtiyaçlardan kaynaklandığını anlatan Berova, değişikliğe oylarının olumlu olacağını belirtti.



TATAR: “ÜLKE OLAĞANÜSTÜ DURUMDAN GEÇİYOR”

Başbakan Ersin Tatar da kürsüye çıkarak, yargıç sayısının 8’den 16’ya çıkmasına oy birliğiyle onay verilmesini temenni ettiğini dile getirdi.

Pandemi konusunda yapılan değerlendirmeleri dikkate aldıklarını söyleyen Tatar, ülkenin olağanüstü bir durumdan geçtiğine işaret etti.

Tabipler Birliği’nin mahkeme başvurusuna değinen Tatar, Güney’e geçişler konusunda bir girişimde bulunulmazken neden 1 Temmuz konusunda böyle bir girişimde bulunulduğunu sordu.

“İŞİN ÖZÜNDE PEK DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK”

“Acaba bunun altında ne var? Neden bu aşamada mahkemeye gidiliyor?” diye soran Tatar, dün alınan kararlara işaret ederek “İşin özünde pek değişen bir şey yok” dedi.

Hükümetin her zaman uzmanları dinlediğini ancak son sözün hükümet tarafından söylendiğini ifade eden Başbakan Tatar, Sağlık Bakanlığı’nın bunun dışında bir karar almasının düşünülemeyeceğini anlattı.

Açılımın kontrollü şekilde sürdüğünü dile getiren Tatar, halkı paniğe sokmanın doğru olmadığını kaydetti.

Başbakan Tatar’ın diğer ülkeleri örnek vermesi ve Güney Kıbrıs’ın çok yakında İngiltere’ye kapılarını açacağını söylemesi üzerine Meclis’te tartışma yaşandı. Tatar bu açılım sonrası Güney Kıbrıs’ta bulaş olaylarının artabileceğini söyledi.

Türkiyeli modacı Barbaros Şansal’ın test sonucuna bakılmadan uçağa alındığı yönünde sosyal medyada yaptığı açıklamaya işaret eden DP Genel Başkanı Denktaş, insanların bu nedenle endişe yaşadığını, endişenin pandemiden değil, kontrol ve denetim eksikliğinden kaynaklandığını anlattı.

Başbakan Ersin Tatar ise böyle bir şeyin olmasının mümkün olmadığını söyleyerek kurallara işaret etti, bu konuda ilgili makamların mutlaka gerekli incelemeleri yapacağını dile getirerek kürsüden yetkili mercilere de görev verdi.

PANDEMİ HASTANESİ PROJESİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Panemi hastanesi projesi üzerinde çalışıldığını ancak zamana ihtiyaç olduğunu dile getiren Tatar, GAÜ’den devralınan hastaneye işaret ederek her gün takip etmelerine rağmen hala burada ihaleye çıkılmadığını söyledi.

“KOLAN HASTANESİ İÇİN VERİLEN FİYATI KARŞILAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

Kendisine gelen bilginin Kolan Hastanesi’nin ihtiyacı karşılayacağı yönünde olduğunu anlatan Tatar, öte yandan verilen fiyatı karşılamalarının mümkün olmadığını, hizmet değerinin 40 milyon olduğunu ancak hastane sahiplerinin buna yanaşmadığını kaydetti.

“KİRALAMA DA GÜNDEMDE”

Tatar, makul bir fiyattan kiralamanın da gündemde olduğunu söyledi, bu konuda da bir rayiç bedel belirlediklerini anlattı.

Başbakan Tatar, pandeminin ilk gününden bu yana sağlık altyapısında gerçekleştirilen iyileştirmelere de işaret etti.

Konuşmaların ardından Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi oylandı. Öneri 42 kabul 3 ret ile kabul edildi.

HASİPOĞLU

Daha sonra Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu söz alarak, ilk adımda bu değişikliğin yapıldığını, daha sonra daha kapsamlı değişiklikler yapılacağından emin olduğunu kaydetti.

Oy pusulasının nasıl olacağı hakkında bilgi veren Hasipoğlu, tükenmez kalem ya da mühür ile işaretlemek suretiyle oy kullanılacağını dile getirdi.

İçinden geçilen döneme işaret ederek, zorunluluk durumu nedeniyle alınan kararların ve kararların alınma biçimlerinin anlaşılabilir olduğunu söyleyen Hasipoğlu, “İki saat ülke hukuksuz kaldı” gibi ifadelerin bu bağlamda yerinde olmadığını anlattı.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN 11 EKİM’DE HALK OYLAMASI

Ardından Anayasa Değişikliği Halkoylamasının Cumhurbaşkanlığı seçiminin gerçekleşeceği 11 Ekim 2020 Pazar günü yapılması kararının Resmi Gazete’de yayınlanması kararı da oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.