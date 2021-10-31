"Anayasa ve yasaları korumak herkesin  birincil sorumluluğu"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, Cumhuriyet Meclisi’nde yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Ersin Tatar’ın “kendi yeminini çiğnemeye devam ettiğini” iddia etti.
KKTC Anayasası’nda Cumhurbaşkanı’nın partisi ile ilişkisi ve tarafsızlık konularında net ifadelere yer verildiği belirtilerek, “Cumhurbaşkanı partili ise, partisinin kararları ile bağlı değildir, bağımsız hareket eder. Cumhurbaşkanlığı ile parti başkanlığı aynı kişide birleşemez” ve “Cumhurbaşkanı, bu Anayasa ve yasalarla kendisine verilen diğer yetkileri kullanır ve görevlerini tarafsız olarak yerine getirir” şeklindeki maddelerin hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
“TDP Gençlik Örgütü olarak bizler anayasa ihlallerinde ısrarcı olunması halinde bugün olduğu gibi yarın da partili Cumhurbaşkanlığı heveslilerinin karşısında durmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşırız.”