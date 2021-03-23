Angolemli: "Önemli olan, yasalara, tüzüklere ve Anayasa’ya uymak"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu tamamlandı.

Genel Kurul’da bazı yasa gücünde kararnameler ve Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin bunlara ilişkin raporu görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun ilgili komite raporunu okudu.

Daha sonra konuyla ilgili söz alan Atun komite gündeminde 207 tasarı olduğunu bunların çoğunun covid süreçlerinin akışı nedeniyle hükümetin yaptığı düzenlemeler hakkında olduğunu belirtti.

Bu kararnamelerin geçerlilik süresinin dolduğunu bu nedenle komite gündeminde kalmalarının bir anlamı olmadığını söyleyen Atun, bunlardan bazılarının da bazı yasa gücünde kararnamelerin kaldırılmasına dair kararnemeler hakkında olduğunu belirtti.

207 tasarının yüzde 80’inin kanun gücünde kararnameler olduğunu, bugün 17 tanesinin Meclis Gündemine geldiğini kaydeden Atun, teknik çalışması tamamlananları seçerek gündeme getirdiklerini dile getirdi.

ANGOLEMLİ

Konu hakkında söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, önemli olanın yasalara, tüzüklere ve Anayasa’ya uymak olduğuna işaret ederek, bunlara uyulmadığı zaman krizlerle baş başa kalındığını kaydetti.

Yasa gücü kararnameler ile ilgili Anayasa’nın 112 maddesini okuyan Angolemli, yasa gücünde kararname konusunda ayrıntılı bilgi istedi.

ATUN

Angolemli’nin konuşması ardından söz alan Komite başkanı ve UBP Milletvekili Sunat Atun, pandemi dönemi sonrası komitelerin çalışmaya başladığını, meclisin çalışma sistemi içinde ivediliği alınmış bir takım yasalar da bulunduğunu kaydetti.

Atun, bugün görüşülmek istenilen kanun gücünde kararname varsa bunları görüşmeye hazır olduklarını kaydetti.

Yeniden söz alan Hüseyin Angolemli de, Anayasa’nın ilgili maddesini yeniden okuyarak, yasa gücünde kararnamelerin zamanında Meclise sunulup sunulmadığı konusundaki sorusunu yineledi.

ERHÜRMAN

CTP Milletvekili Tufan Erhürman da söz alarak, Angolemli’nin söylediği şeyin son derece önemli olduğuna işaret ederek, pandemi koşulları nedeniyle yasama yetkisinin bir anlamda hükümete devredildiğini, Anayasa’nın da bunun sınırlarını son derece net olarak çizdiğini vurguladı.

Yasa gücünde kararnamelerin süresinin geçtiğini anımsatan Erhürman, bundan sonraki yasa gücündeki kararnameler için kararların zamanında alınması gerektiğini kaydetti.

Komite raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre belirtilen kararnameler gündemden çıkarıldı.

Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Cumhuriyet Meclisi’nin bir sonraki oturumu, 25 Mart Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.