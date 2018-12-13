Angolemli:"Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıslı Türkler için bir şans"

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, dün Mecliste yaşadığı bir anıyı anlatarak, Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinin önemine işaret ederek, örtülü ödenek ve hane halkına yardım konusunun bütçe komitelerinde tartışılması ve bilgi istenmesi gereken konular olduğunu aktardı.

Angolemli, Annan Planı Referandumunun Kıbrıs’ta bir Türk halkı olduğunun ispatı olduğuna işaret ederek, Kıbrıs Türk halkının geçmişte verdiği mücadelelere dikkat çekti.

1960 anlaşması yapılırken bir referandum yapılmadığını, dolayısıyla sonrasında olaylar yaşandığını belirten Angolemli, bugün için kendisinin bir endişesi olmadığını, çünkü günün sonunda ne yapılırsa yapılsın bir referandum yapılacağını söyledi.

Rumların AB üyesi olup ellerinin daha güçlü olduğunu vurgulayan Angolemli, Kıbrıs konusunun artık Suriye ve Ortadoğu denkleminin içinde olduğu düşüncesini dile getirdi.

Kıbrıslı Türklerinin derdinin bir an önce bir çözüme ulaşabilmesi olması gerektiğini ifade eden Angolemli, Rumlarının taktiğinin Kıbrıslı Türkleri oyalamak, daha da güçlenmek olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıslı Türkler için bir şans olduğuna vurgu yapan Angolemli, Akıncı’nın çözüm, barış yanlısı ve sonuç odaklı tutumunun önemine işaret etti.

Kıbrıs konusun yaşamsal önemi nedeniyle, başka konularda olmasa bile, bu konuda birlikte hareket edilmesinin önemine işaret eden Angolemli, Kıbrıs konusunda mantıklı olunması halinde başarıya ulaşılabileceğini belirtti.