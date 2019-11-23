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Ani ölüm ... Soner Ağınlı hayatını kaybetti

Ani ölüm ... Soner Ağınlı hayatını kaybetti
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Lefkoşa’nın tanınmış ve sevilen iş insanlarından Elisium Park ve Fuar  Düğün salonu sahibi Soner Ağınlı hayatını kaybetti.

64 yaşındaki  Soner Ağınlı dün gece  ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soner Ağınlı’nın ani ölümü sevenlerini ve ailesini yasa boğdu. Ağınlı’nın cenazesi 23 Kasım 2019 (Bugün) İsmail Safa Cami’sinde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

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