Anibal: “Sokakta, Meclis'te mücadele yaratmalıyız”

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa milletvekili adayı Behiç Anibal, boykotun bir hak olduğunu ancak istediklerini almak için mecliste mücadele verilmesi gerektiğini söyledi.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden verilen bilgiye göre, Anibal katıldığı bir programda, seçimleri boykot etme çağrılarına da değinerek, mevcut rejim partilerinin yapamayacakları vaatlerde bulunmasından dolayı boykot çağrılarının geldiğini, boykotun da bir hak olduğunu ifade etti ve “Ancak gerçek anlamda istediklerimizi alabilmek için sokakta, mecliste mücadele yaratmalıyız, örgütlenmeliyiz ve sandığa gidip irademizi göstermeliyiz” dedi.

Hızlı tüketim maddelerine yapılan zamlar nedeniyle, yeni asgari ücretle de emekçinin sıkıntı yaşayacağını belirten Anibal, “Bağımsızlık Yolu olarak, emekçi halkı temsil etmeyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun feshedilmesini ve asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenerek, eşel-mobilin iki ayda bir yapılmasını savunuyoruz” dedi.

Anibal, parti olarak süper zenginler için servet vergisinin getirilmesini de savunduklarını ifade etti.