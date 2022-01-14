Anibal: “Sokakta, Meclis'te mücadele yaratmalıyız”

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa milletvekili adayı Behiç Anibal, boykotun bir hak olduğunu ancak istediklerini almak için mecliste mücadele verilmesi gerektiğini söyledi.
Hızlı tüketim maddelerine yapılan zamlar nedeniyle, yeni asgari ücretle de emekçinin sıkıntı yaşayacağını belirten Anibal, “Bağımsızlık Yolu olarak, emekçi halkı temsil etmeyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun feshedilmesini ve asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenerek, eşel-mobilin iki ayda bir yapılmasını savunuyoruz” dedi.
Anibal, parti olarak süper zenginler için servet vergisinin getirilmesini de savunduklarını ifade etti.