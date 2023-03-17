Aniden rahatsızlanan şahıs yaşamını yitirdi

Cihangir’de dün sabah 06.00 sıralarında Hüseyin Öznaim (E-65), evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasında, Öznaim’in doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “astım ve kalp hastalığı, dolanım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

-Delicious Café’den içki çalınmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Delicius Cafe restoran 12 Mart gece 04.30 sıralarında açılarak cafeden 13 bin 350 TL değerindeki 5 şişe alkollü içki çalındı.

Polis açıklamasında, yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Y.T’nin (E-35) tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

-Girne’de hırsızlık

Girne’de 12 Mart’ta bir restorana iş aramak için giden A.A.S.A’nın (E-20), işletmenin kasasında muhafaza edilen 2 bin 200 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Polis, bashe konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

-Telefon görüşmesi yapma bahanesiyle aldığı telefonu çalan şahıs tutuklandı

Girne’de 7 Mart’ta Öğretmen Hamdi Sokak üzerinde, İ.D’nin (E-27) telefon görüşmesi yapmak maksadıyla bir şahıstan almış olduğu 4 bin 350 TL değerindeki cep telefonunu geri teslim etmeyerek çaldığı tespit edildi.

Bashe konu şahıs tutuklandı.

-Gece zıpkınla kalamar avlayan şahsa yasal işlem…

Esentepe’de dün akşam 20.00 – 21.00 sıralarında Balıkçı Barınağı mevkiinde, A.E’nin (E-28) geceleyin denizde kanunsuz olarak zıpkınla kalamar avladığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Lefkoşa’da park halindeki araçta yangın…

Lefkoşa’da, dün 13.45 sıralarında Belediye’ye ait araç park yerinde, park halinde bulunan RP 477 plakalı araçta muhtemelen elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu söz konusu aracın ön göğüs kısmı, ön camı, iç dikiz aynası, yan dikiz aynası ve aracın tavan döşemesi yanarak zarar gördü.