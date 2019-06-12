Anılarımızın plajı "Mare Monte" sezonu açtı

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Mare Monte Plajı yeniden düzenlenerek hizmete açıldı.

Alsancak’ta bulunan ve bölge halkının geçmiş yıllarda da yoğun ilgi gösterdiği Alsancak Belediyesi Halk Plajı Mare Monte, bu yıl da halka ücretsiz olarak hizmet verecek.

1980 yıllarının meşhur plajlarından olan Mare Monte Plajı’nın işletmesini Alsancak Belediyesi’nin yaptığı plaj, restorantı ile birlikte bölge halkına hizmet vermeye başladı.

Alsancak’la özdeşleşmiş olan Mare Monte, bölgede yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların da gözdesi durumunda.

Mare-Monte plajı belediye tarafından düzenlenerek kullanılabilir duruma getirildiği Şezlong, şemsiye, duş kabini, dinlenme tesisi gibi olanakların bulunduğu plaj, ziyaretçilere hesaplı tatil yapma fırsatı sağlıyor.

Alsancak belediye başkanı Fırat Ataser, Alsancak halkının denize açılacak tek kapısının Mare Monte Plajı olduğunu söyleyerek,burayı işleterek kendi özümüze sahip çıktık, "Turizm deyince sadece yabancı turisti düşünmemek gerekir. Özellik turizm bölgelerinde yaşayan yerel halkın da ihtiyaçlarını görmeliyiz, onlara da imkanlar sunmalıyız”dedi.

Ataser, "küçük koy şeklinde olan plajda anılarımızın çocukluğumuzun gençliğimizin geçtiği Mare Monte'ye herkesi davet ediyorum" dedi.

Fotoğraflar sosyal medya

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2019, 17:02