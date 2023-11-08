“Anka Projesi” kapsamında “Madde ve Madde Kullanımı ile Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji Geliştirme Sempozyumu” düzenlendi

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sakarya MAGEM, “Anka Projesi” kapsamında “Madde ve Madde Kullanımı ile Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji Geliştirme Sempozyumu” düzenledi.

Gazimağusa Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamaya göre; Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Medi Foundation ortaklığında, iki oturumda yapılan sempozyum, dün Palm Beach Otel’de yer aldı.

Sempozyumun ilk oturumunda Eczacı Seda Mahir, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Başmüfettiş Omaç Volkan, Adli Bilişim Uzmanı ve Yazar İsa Altun ve Prof. Dr. Mehmet Çakıcı sunumları ile ülkede bağımlılık yapan yasa dışı madde kullanımındaki artışa ve mevcut önlemlerle ilgili duruma dikkat çekti. İkinci oturumda ise, madde ve madde kullanımı ile mücadelede ulusal politika ve strateji geliştirme konusunda akademisyenlerle bir çalıştay yapıldı.

-Uluçay

Sempozyumda konuşma yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, son yıllarda yapılan çalışmalarda madde bağımlılığı ile ilgili verilerin Mağusa açısından hoş olmadığını dile getirerek, böylesi bir çalıştayın Mağusa’da yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Madde kullanımı ve bağımlılığın ülkenin kanayan yarası olduğunu kaydeden Başkan Uluçay, son yıllarda yaşanan artış nedeni ile herkesin bu tehlike ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Bu tür çalışmaların farkındalığın artırılmasına yönelik adımlar atılabilmesi için önemli olduğunu belirten Uluçay, emeği geçen herkese teşekkür etti.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, 2012 yılında akademik isimlerin katılımı ile geniş çaplı bir çalışma yapıldığını anımsatarak, madde bağımlılığı sorununun ülke geneline yayılmış bir sorun olduğunu ancak Mağusa bölgesinin bu çalışmayı sürdürme cesareti gösterdiğini ifade ederek katkı koyan herkese teşekkür etti.

“Hekimlikte esas olan koruyucu hekimliktir. Başta devlet buna ön ayak olur birey de kendini korur” diyen Dinçyürek, esas olanın farkındalık yaratmak ve toplumun genel kesimini bilinçlendirmek olduğunu ifade ederek, kişiyi bağımlı olmadan kurtarmanın en etkin yol olduğuna dikkat çekti.

Polisiye tedbirlerin çok önemli olduğuna inandığını ancak bağımlının topluma kazandırılmasının çok kapsamlı disiplin gerektiren bir konu olduğunu kaydeden Dinçyürek, bağımlılıkla mücadelenin bir bacağında yer alan Sağlık Bakanlığı olarak üç ayda bu konuda çok ciddi adımlar attıklarını belirtti.

Görevin tedavi bacağında önemli kısmının Sağlık Bakanlığı’na ait olduğunu anlatan Dinçyürek, “Bu konunun bir diğer bacağı ise Sosyal Hizmetlerdir. Rehabilitasyon programlarının geliştirilmesi ve bunun devlet tarafından takip edilmesi, bağımlının topluma kazandırılması için çalışmasına, üretmesine imkan yaratmak hepimizin görevidir” şeklinde konuştu.

Sempozyum, konuşmacı katılımcılara plaket takdimi yapılması ve anı fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.