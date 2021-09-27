Ankara'da temaslarda bulunacak

Ankara'da temaslarda bulunacak
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’ya gidiyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Amcaoğlu, temasları doğrultusunda TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TC Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birer görüşme gerçekleştirecek. 

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Olgun Amcaoğlu ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar’ı da ziyaret edecek.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu’na Ankara temasları sırasında Müsteşarı Aytunç Şirket, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler eşlik edecek.
Amcaoğlu’nun, Çarşamba akşamı yurda dönmesi bekleniyor.

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