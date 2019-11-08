Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) davetlisi olarak adaya gelen Ankara Ticaret Odası KKTC’de temaslarda bulunuyor.

KTTO’dan verilen bilgiye göre, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet bugün ülkeye geldi. 16 kişilik heyeti, Ercan Havaalanı’nda KTTO Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve diğer KTTO yöneticileri karşıladı.

Ercan’dan Anıttepe’ye geçen heyet, Dr. Fazıl Küçük anısına saygı duruşunda bulunduktan sonra Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın mezarını ziyaret etti.

Üç gün süresince ülkede temaslarda bulunacak heyetin Başbakan Ersin Tatar ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulunması, KKTC yönetici ve üyeleri ile bir çalışma toplantısı yapması ve KKTC’de çeşitli incelemelerde bulunması bekleniyor.