Ankara’da temaslarda bulunan Öztürkler: “Türk askerinin varlığı, halkımızın güvenliği, huzuru ve adadaki barışın teminatıdır”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Ankara’daki temasları çerçevesinde bugün Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Öztürkler’in, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile gerçekleştirdiği toplantıda, KKTC’nin sınır güvenliği, kamu huzuru ve yeni uygulamaya konacak e-vize otomasyon sistemi hakkında görüş alış-verişinde bulunuldu.

Görüşme sonrası açıklama yapan Öztürkler, şunları kaydetti:

“Çok samimi bir ortamda bizleri ağırlayan, tecrübelerini paylaşan Türkiye Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler’e çok teşekkür ediyoruz. Yoğun gündemleri içerisinde bizlere vakit ayırarak Kıbrıs Türkü’ne olan sevgi ve ilgilerini bir kez daha göstermişlerdir. Türk askerinin Ada’daki varlığı, halkımızın güvenliği, huzuru ve barışın en büyük teminatıdır.

Ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması adına KKTC’de İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile her zaman işbirliği ve istişare içerisinde çalışıyoruz.

Türkiye yüzyılında, KKTC de büyüyor ve Anavatanımızın destekleri ile aynı hedeflerle gelişmeye devam ediyor. Anavatanımızın bizlerin nezdinde Kıbrıs Türkü’ne vermiş olduğu emsalsiz destekleri, ilgi ve alakaları bizleri hem gururlandırmakta, hem de halkımız adına mutlu etmektedir.”

İçişleri Bakanı Öztürkler’in, bugün mevkidaşı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile de görüşmesi bekleniyor.