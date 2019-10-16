Anketörlere eğitim verilecek

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, her yıl düzenli olarak yapılan Hanehalkı İşgücü Anketi'nin alan uygulamasına yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında eğitimler verileceğini duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Öksüzoğlu, ankette görev alacak yaklaşık 100 anketöre İstatistik Kurumu tarafından yarın Sayıştay Konferans Salonu’nda eğitim verileceğini belirtti.

Öksüzoğlu, eğitim 13.30 - 17.00 saatleri arasından gerçekleştirileceğini kaydetti.