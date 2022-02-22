Anonim Gençlik Örgütü’nden Bağımsızlık Yolu’na ziyaret

Anonim Gençlik Örgütü’nden gençler, Bağımsızlık Yolu’nu ziyaret etti.

Bağımsızlık Yolu parti merkezinde gerçekleşen görüşmede gençlerin sorunlarıyla ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.

Bağımıszlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, yaşanan ekonomik krizin etkisiyle gençlerin yaşadığı sorunlar, eğitim hayatındaki mücadele ve öğrenci sorunlarının ağırlıklı olarak görüşüldüğü buluşmada, Bağımsızlık Yolu heyeti, Anonim Gençlik Örgütü’nün yürüttüğü mücadeleye destek belirtti.

Özellikle düzensiz ve geç ödenen burslarla ilgili yaşadıkları sıkıntıları aktaran genç aktivistler, hükümetlerin gençlerin en temel haklarını göz ardı ettiklerini ileri sürdüler.

Bağımsızlık Yolu üyeleri de Anonim Gençlik’in bu alanda verecekleri mücadelede dayanışma içerisinde olacaklarını belirtirken, gençlerin sorunlarına yönelik mücadele etmekten geri durmayacaklarını altını çizdi.