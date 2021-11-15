Antalya'da tören

KKTC'nin kuruluşunun 38.yıldönümü Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı.
Çelenk Sunma törenine, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder , Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kansu, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Antalya halkı da katıldı.
Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38nci Kuruluş Yıldönümü 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Antalya Valisi Ersin Yazıcı, KKTC Antalya Başkonsolosluğunu ziyaret etti.