Antalya'daki çalıştayda kaplumbağalar ile ilgili sunum

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT), Antalya’da deniz kaplumbağaları konusunda düzenlenen çalıştaya katılarak “Önemli Deniz Kaplumbağa Habitatlarının Belirlenmesi ve Korunması” başlıklı bir sunum yaptı.

Dernekten verilen bilgiye göre, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Su Ürünleri ve Eğitim Enstitüsü’nün ev sahipliğini yaptığı çalıştay, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, WWF-Turkey ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ortaklığında Antalya Demre’de düzenlendi.

Türkiye’deki deniz kaplumbağası habitatlarının korunması için, araştırmacıların bir araya gelerek, bir yol haritası çizilmesi amacıyla düzenlenen ve dün başlayıp bugün sona erecek çalıştaya, bu alanlarda araştırmalar yapan Türkiye’deki çok sayıdaki araştırmacı katıldı.

Çalıştayda, SPOT’u temsilen katılan Dr. Robin Snape, derneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 30 yıldan bu yana önemli deniz habitatları üzerine yaptığı çalışmalarını yansıtan bir sunum yaptı.



Dr. Snape 1990’lı yıllarda deniz kaplumbağalarının önemli yumurtlama alanlarının belirlenmesi amacıyla derneğin başlattığı çalışmalardan bahsederek, bu alanları Özel Çevre Koruma Bölgeleri ilan ederek koruma altına alınmalarını sağlayan KKTC Çevre Koruma Dairesine teşekkür etti.Dr. Snape sunumunda, şu anda KKTC’de var olan Deniz Koruma Alanları hakkında verdiği bilgiler ve derneğin son 10 yılda gerçekleştirdiği, “Önemli deniz habitatlarını belirlemek için kaplumbağa ve balıkçı teknelerinin izlenmesi”, “Hedef dışı avlanan kaplumbağaların ve avlanma bölgelerinin konumlarının kaydedilmesi” ve “Kaplumbağaların mide içeriklerinin analiz edilmesi” projeleri hakkındaki bilgi verdi.KKTC Hükümetinin yaptığı en olumlu şeylerden birinin, trol balıkçılığını erken zamanda yasaklamak olduğunu belirten Dr. Snape, kaplumbağaların ağlara takılmasının önüne geçebilmek için yeni yöntemler, daha iyi bir imar planı ve Deniz Koruma Alanların kontrol edilmesi için devriye oluşturulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.Dr. Snape, derneğin şu anda balıkçılıkla ilgili mevzuatların ve yönetim planlarının hazırlanmasına katkı yapacak ve her yıl binlercesi boğularak ölen kaplumbağaların durumunun iyileştirilmesini sağlayacak birçok yeni ve bilimsel verilere sahip olduğunu da ifade etti.