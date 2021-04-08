Antalya Muratpaşa Belediyesi’nden Girne Belediyesi’ne bağış

Türkiye'deki Muratpaşa Belediyesi’nden Girne Belediyesi’ne Covid-19 salgını için destek verildiği bildirildi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, malzemeler Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Oya Kansu kontrolünde bugün Girne Belediyesi’ne ulaştırıldı.

Gönderilen malzemelerin 200 tek kullanımlık kapüşonlu tulum, 50 N95 maske, 530 siperlikli maske, 500 yıkanabilir bez maske, 2000 tek kullanımlık maske ve 5 tabut olduğu iletildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin duyarlılığından dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Güngördü, sosyal belediyeciliğin ön planda olduğu bu zor dönemlerde, kardeş belediyelerle iş birliği içinde, yardımlaşarak her konunun üstesinde gelebileceklerini zor zamanlarda yapılan yardımlarla hissettiklerini söyledi.

Güngördü, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı telefonda arayarak Şahsı, Meclis Üyeleri ve Girne halkı adına teşekkür etti.