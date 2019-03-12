Antik Limanda tek yön uygulaması denenecek

Girne Belediyesi’nin, Girne Antik Liman’da servis saatlerinde yaşanan trafik sorununa çare bulmak için karar ürettiği bildirildi.



Bölge esnafından Girne Belediyesi Trafik Komisyonu’na gelen talep doğrultusunda, Girne Antik Liman Tüzüğü’ne göre belirlenen 05.00-11.00 saatleri arası bölge esnafına mal getirecek araçlar için tek yön uygulamasının denenmesi kararlaştırıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, servis araçları, dünden itibaren bir ay süreyle servis saatlerinde “Kale altından Dallas Büfe yönüne doğru” hareket edecek.



Servis saatleri dışında Liman acil durumlar hariç araç trafiğine kapalı olmaya devam edecek.



Yapılan açıklamada, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.