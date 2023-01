Any Home Türkiye’deki 5. Yılını doldururken Any Markası ile Dünya Markalarını buluşturmaya devam ediyor.

Any Home gururla ve emin adımlarla Türkiye’de ağına yenilerini ekliyor.



Türkiye’deki üçüncü ve Genelde beşinci mağazası İstanbul’da bulunan Emaarsquaremall’da yakın zamanda açılıyor.Konuyla ilgili imza şirket direktörü Tekin Birinci tarafından atıldı.